Земфира — Не пошлое

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (тат. Земфира Тәлгать кызы Рамазанова, Zemfira Tälğät qızı Ramazanova, башк. Земфира Тәлғәт ҡыҙы Рамаҙанова; род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР) — российская певица, музыкант, композитор и автор песен, выступающая под сценическим именем Земфира. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории российской музыки. Земфира стала олицетворением нового движения в русском роке, которое журналисты окрестили «женский рок».

В начале 1998 года Земфира переезжает из родной Уфы в Москву, где начинает работу со своей группой «Zемфира» над первым студийным альбомом, выпущенным спустя год. С 1999 года Земфира выпустила шесть студийных альбомов, получивших значительное внимание прессы и публики. Также в её дискографию входят сборник би-сайдов и два концертных альбома. В её лирических исканиях нашли своё воплощение душевные страдания и поиски современной молодёжи. В 1999 году журнал «Огонёк» назвал Земфиру «прорвавшимся голосом поколения». На протяжении всей карьеры певицы многие из её песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая «Ариведерчи», «Искала», «Трафик», «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Без шансов».

Земфира также стала продюсером музыкального фильма Зелёный театр в Земфире (2008), получившего множество положительных отзывов от критиков. Вместе с режиссёром Ренатой Литвиновой Земфира стала со-продюсером картины Последняя сказка Риты (2012), к которой написала музыку. Фильм принял участие в конкурсной программе 3-го Одесского международного кинофестиваля и 34-го Московского международного кинофестиваля. Также написала музыку к фильмам Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» и др. Несколько песен Земфиры из альбома «Спасибо» звучат в фильме Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», а в картине «Вечное возвращение» в кадре неоднократно появляется концертная запись «Песенки герцога» из оперы «Риголетто» в исполнении певицы.

С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира претерпела многочисленные изменения во внешнем виде, манере поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы.

Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.

В 2004 году в российский учебник истории для 9 класса в раздел «Духовная жизнь» вошло упоминание о Земфире, как о родоначальнике «совершенно иной» музыкальной молодёжной культуры (автор пособия — профессор Московского педагогического государственного университета Александр Данилов). Земфира оказала большое влияние на различные молодые группы 2000-х годов и на подрастающее поколение в целом. В ноябре 2010 года её дебютный альбом был включён журналом «Афиша» в список «50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов», где занял пятую строчку. Рейтинг составлялся по опросу среди представителей нескольких десятков молодых музыкальных групп России. В список также попал альбом «Прости меня моя любовь» (43 место).

В 2011 году певица вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России», составленный радиостанцией «Эхо Москвы», информационными агентствами РИА Новости, «Интерфакс» и журналом «Огонёк».