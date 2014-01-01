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Земфира — Не пошлое

Ноты Другие произведения Биография
Земфира - Не пошлое http://youtu.be/EVlztC0c8PU

Другие произведения этого исполнителя:

  1. 1.5 кг отличного пюре — Old skul song
  2. 1.5 кг отличного пюре — Космос
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  4. 1.5 кг отличного пюре — Это
  5. 100 Атмосфер — Чай (Крайм Волшебник cover)
  6. 24 часа — Бал-Маскарад
  7. 24 часа — Отпусти
  8. Animal ДжаZ — Паук
  9. Bahh Tee — Ты меня не стоишь
  10. iday — return the love
  11. MakSim — Знаешь ли ты
  12. Paul August — Flower I
  13. Paul August — Languor
  14. Paul August — Mountain Sunrise
  15. Paul August — Summer Day
  16. Paul August — Unhurried Life
  17. Paul August — Благоухание
  18. Paul August — Все вокруг обнимает тебя
  19. Paul August — Игра Света
  20. Paul August — История одной снежинки
  21. Paul August — Кристалл льда
  22. Paul August — Нектар
  23. Paul August — Созерцание
  24. Paul August — То, что дарят листья
  25. Paul August — Умиление
  26. Paul August — Холодное солнце
  27. Pianoboy — Отличный Уикенд
  28. Shanty — Я буду куклой
  29. Александра Пахмутова — Здравствуй, русская зима!
  30. Аллегрова Ирина — Странник
  31. Анна Герман — Колыбельная
  32. Антонов Юрий — 20 лет спустя
  33. Апина Алена — Узелок
  34. Ария — Там высоко
  35. Арно Бабаджанян — Загадай желание
  36. Арно Бабаджанян — Песня об Ульяновске
  37. Бандэрос — Коламбия Пикчерз
  38. БИС — Пустота
  39. Борис Мокроусов — Мой любимый за рекой
  40. Борис Мокроусов — Песня неуловимых мстителей («Бьют свинцовые ливни» из кинофильма «Неуловимые мстители»)
  41. Борис Мокроусов — Рассвет над Москвой
  42. Борис Мокроусов — Товарищ верный мой
  43. Валерия — Отпусти
  44. Вахтанг Кикабидзе — Мои года
  45. ВиаГра — Мир, о котором я не знала
  46. Винтаж — Делай мне больно
  47. Высоцкий Владимир — Так случилось – мужчины ушли
  48. Гаврилин Валерий — Военные письма
  49. Глызин Алексей — Зимний сад
  50. Город 312 — Вне зоны доступа
  51. Город Рифм — Весна
  52. Гребенюк Маргарита — Амстердам
  53. Дмитрий Маликов — О прошлом / PANACEA
  54. Дмитрий Маликов — Пианомания
  55. Дмитрий Маликов — Я жив / PANACEA
  56. Долина Лариса — Цветы под снегом
  57. Егор Крид — Самая Самая
  58. Жасмин — Dolce Vita Дольче Вита
  59. Зацепин Александр Сергеевич — Помоги мне (к/ф «Бриллиантовая рука»)
  60. Звери — До скорой встречи
  61. Земфира — -140
  62. Земфира — Ариведерчи
  63. Земфира — Бесконечность
  64. Земфира — Блюз
  65. Земфира — Главное
  66. Земфира — Жить в твоей голове
  67. Земфира — Красота
  68. Земфира — Лондон
  69. Земфира — Мачо
  70. Земфира — Мы разбиваемся
  71. Земфира — Не отпускай
  72. Земфира — Небо Лондона
  73. Земфира — Трафик
  74. Игорь Корнелюк — Любовь выскочила… как убийца в переулке (OST Мастер и Маргарита)
  75. Кашин Павел — Город
  76. Козлова Лера — Волчица
  77. Корни — Ты узнаешь ее
  78. Крылатов Евгений Павлович (музыка), Дербенёв Леонид Петрович (слова) — «Добрые пожелания» из саундтрека к фильму «Не покидай!»
  79. Крылатов Евгений Павлович (музыка), Дербенёв Леонид Петрович (слова) — «Песня Марселы» из саундтрека к фильму «Не покидай!»
  80. Крылатов Евгений Павлович (музыка), Дербенёв Леонид Петрович (слова) — «Счастье без обмана» из к/ф «Не покидай!»
  81. Ленинград — Экспонат (На лабутенах)
  82. Леонид Дербенёв, Евгений Крылатов — Представь себе (из к/ф «Чародеи»)
  83. Мальбэк — Равнодушие
  84. Мария Чайковская — В городе остывших морей
  85. Мария Чайковская — Забери меня
  86. Меладзе Валерий — Девушки из высшего общества
  87. Михаил Раухвергер — Елка
  88. Мугу Айдамир — Черные Глаза
  89. Народные песни русских цыган
  90. Океан Ельзи — Не твоя війна
  91. Пугачева Алла — Не отрекаются любя
  92. Рожден Ануси — Пустяк
  93. Рок-Ателье / Крис Кельми — Замыкая круг
  94. Рыбников Алексей — Кто с доброй сказкой входит в дом (сборник песен)
  95. Сборник песен. Песни на стихи Р.Рождественского
  96. Свиридов Георгий — Кантаты
  97. Сектор Газа — Туман
  98. Фристайл — Ах, какая женщина
  99. ЧиЖ — Hoochie Coochie Man
  100. Чумаков Алексей — Тут и там

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Об исполнителе

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (тат. Земфира Тәлгать кызы Рамазанова, Zemfira Tälğät qızı Ramazanova, башк. Земфира Тәлғәт ҡыҙы Рамаҙанова; род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР) — российская певица, музыкант, композитор и автор песен, выступающая под сценическим именем Земфира. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории российской музыки. Земфира стала олицетворением нового движения в русском роке, которое журналисты окрестили «женский рок».
В начале 1998 года Земфира переезжает из родной Уфы в Москву, где начинает работу со своей группой «Zемфира» над первым студийным альбомом, выпущенным спустя год. С 1999 года Земфира выпустила шесть студийных альбомов, получивших значительное внимание прессы и публики. Также в её дискографию входят сборник би-сайдов и два концертных альбома. В её лирических исканиях нашли своё воплощение душевные страдания и поиски современной молодёжи. В 1999 году журнал «Огонёк» назвал Земфиру «прорвавшимся голосом поколения». На протяжении всей карьеры певицы многие из её песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая «Ариведерчи», «Искала», «Трафик», «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Без шансов».
Земфира также стала продюсером музыкального фильма Зелёный театр в Земфире (2008), получившего множество положительных отзывов от критиков. Вместе с режиссёром Ренатой Литвиновой Земфира стала со-продюсером картины Последняя сказка Риты (2012), к которой написала музыку. Фильм принял участие в конкурсной программе 3-го Одесского международного кинофестиваля и 34-го Московского международного кинофестиваля. Также написала музыку к фильмам Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» и др. Несколько песен Земфиры из альбома «Спасибо» звучат в фильме Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», а в картине «Вечное возвращение» в кадре неоднократно появляется концертная запись «Песенки герцога» из оперы «Риголетто» в исполнении певицы.
С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира претерпела многочисленные изменения во внешнем виде, манере поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы.
Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.
В 2004 году в российский учебник истории для 9 класса в раздел «Духовная жизнь» вошло упоминание о Земфире, как о родоначальнике «совершенно иной» музыкальной молодёжной культуры (автор пособия — профессор Московского педагогического государственного университета Александр Данилов). Земфира оказала большое влияние на различные молодые группы 2000-х годов и на подрастающее поколение в целом. В ноябре 2010 года её дебютный альбом был включён журналом «Афиша» в список «50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов», где занял пятую строчку. Рейтинг составлялся по опросу среди представителей нескольких десятков молодых музыкальных групп России. В список также попал альбом «Прости меня моя любовь» (43 место).
В 2011 году певица вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России», составленный радиостанцией «Эхо Москвы», информационными агентствами РИА Новости, «Интерфакс» и журналом «Огонёк».




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